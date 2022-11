Polonia, nelle serie minori scontri prima del derby tra ultras e polizia

In rete circolano numerosi video in cui alcuni sostenitori hanno cominciato a lanciare diversi oggetti contundenti nei confronti della polizia presente - tra cui panchine, estintori e fumogeni.

In altri filmati si può notare come i disordini sono proseguiti anche all'interno dell'impianto con gli addetti alla sicurezza che sono dovuti entrare nel settore, insieme alla polizia in tenuta anti-sommossa, per cercare di sedare gli animi.