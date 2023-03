Portogallo, derby del Minho: 3 minuti di silenzio e 3 rossi, Polizia negli spogliatoi a fine partita…

Il Vitoria Guimarães ha chiuso il primo tempo sul 2-0 contro uno Sporting Braga in dieci per l'espulsione di Niakatè. Poi nella ripresa rosso anche per Tiago Silva (Vitoria Guimarães) e gol nel finale del Braga. Ma altra espulsione al minuto 94...

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

Nel nord del Portogallo c'è il derby do Minho, la sfida fra le due squadre del Vitoria Guimarães e dello Sporting Braga. Rivalità fra città, fra territori e quindi anche calcistica. C'è chi dice, in Portogallo, che la rivalità tra Guimarães e Braga è vecchia quasi quanto la Cattedrale di Braga. È qualcosa di genetico, cioè fa parte dell'identità delle due popolazioni, Tutto è iniziato nei secoli con il fatto che i sacerdoti di Guimarães hanno dovuto accettare l'autorità dell'arcivescovo di Braga.

Braga è la capitale del distretto

La rivalità si è fatta sentire negli anni e uno dei momenti più alti fu la nomina di Braga a capoluogo del distretto. Proprio per questi motivi storici era sembrato strano a tutti che le due fazioni ultrà di Guimarães e Braga fossero d'accordo, prima del derby andato in scena lunedì 27 febbraio, nel prendere una posizione comune. Entrambi i gruppi di tifosi sono infatti arrivati allo stadio per il derby del Minho avendo deciso di osservare su entrambe le curve tre minuti di silenzio, tra il 25' e il 28' minuto della partita. In un comunicato congiunto, i sostenitori hanno parlato di "un atto simbolico contro tutte quelle leggi in cui la figura del tifoso viene ripetutamente screditata ed emarginata. Negli stadi prevalgono la repressione, la censura e la discriminazione".

Tutti d'accordo? Tutto bene? Nemmeno per idea, poi in campo è successo di tutto. Addirittura la Polizia è dovuta intervenire per calmare gli animi tra giocatori ed elementi dello staff di Vitória Guimarães e Sporting Braga al termine della partita. Vitória-Braga (2-1) il risultato finale, ma subito dopo il fischio finale e nel tunnel di accesso agli spogliatoi dell'Estádio D. Afonso Henriques di Guimarães ci sono stati accenni di rissa e colpi proibiti fra giocatori e staff rendendo necessario l'intervento degli agenti. Durante la gara erano stati espulsi tre giocatori, uno del Vitoria Guimarães e due dello Sporting Braga.

Non solo: durante questo stesso match di Primera Liga tra il Guimarães e il Braga, i sostenitori della compagine bianconera di Guimarães hanno cominciato ad inveire e ad insultare la tifoseria ospite giunta da Braga, quando ad un certo punto è partito il lancio di diversi seggiolini. Solo il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha impedito il peggio. I filmati hanno fatto il giro del web e si possono vedere chiaramente i disordini tra i due settori.