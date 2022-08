Portogallo, segna e finge uno sparo ai tifosi rivali con la bandierina: ammonito attaccante del Portimonense

Il motivo? In occasione della seconda e decisiva rete del Portimonense per il 2-1 finale, gli ospiti si sono lamentati per l’eccessiva esultanza dell’attaccante dei padroni di casa, Yago Cariello Ribeiro. Il brasiliano numero 99 ha battuto Samuel con un perentorio colpo di testa su traversone dell’ex Lazio e Roma tra le altre, Moustapha Seck. Al momento dell’esultanza Yago ha afferrato la bandierina del calcio d’angolo e ha fatto finta di sparare ai tifosi rivali. I giocatori del Vitória non ci hanno visto più e si sono diretti verso Yago dopo l’evidente provocazione. La potenziale rissa in campo è stata prontamente evitata dal capitano e portiere del Vitória, Bruno Varela, anche se sugli spalti il pubblico ospite ribolliva di rabbia. Yago alla fine è stato ammonito dal direttore di gara Ricardo Baixinho. Un provvedimento che non ha però impedito al 23enne brasiliano di continuare a celebrare il gol come se nulla fosse, inginocchiandosi e indicando il cielo.