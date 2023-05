Praga, i tifosi dello Slavia perdono il derby e sfasciano i bagni del settore ospiti…

Lo Sparta ha vinto il derby di Praga 3-2, e probabilmente ha deciso il titolo a suo favore dopo 9 anni. Alcuni tifosi dello Slavia, dopo il rigore decisivo, hanno demolito i bagni nel settore ospiti. Il capo del club Jaroslav Tvrdík si è scusato.

Gli ospiti hanno dovuto ingoiare un boccone amaro. Quelli dello Slavia sono caduti nel derby del girone finale per il titolo cewco contro il vecchio rivale dello Sparta e probabilmente hanno perso la chance per vincere il campionato. Inoltre, la sfida dello stadio Letná è stata decisa da un rigore nel finale, trasformato da Ladislav Krejčí, capitano dello Sparta.

Nonostante gli ospiti fossero arrabbiati, il giudice capo Dalibor Černý ha valutato correttamente la situazione. La scivolata di Famer Igoh Ogbua su Awera Mabila è stata ben giudicata come fallo da sanzioanre. "Il difendente non ha giocato la palla e ha fatto lo sgambetto all'avversario", ha spiegato il presidente della commissione arbitrale Radek Příhoda. Gli slavisti hanno anche protestato per due rigori non concessi.

I tifosi dello Slavia a quel punto se la sono presa con i...bagni del settore ospiti, sfogando le loro frustrazioni e vandalizzando le strutture interne dello stadio. Il capo dello Slavia, Jaroslav Tvrdík, ha risposto a questo, scusandosi a nome dei tifosi. "Un comportamento assolutamente inaccettabile. Siamo pronti a prendere in carico il pagamento del danno e di questo ho informato la dirigenza del club di casa", ha scritto su Twitter.

Tra i tifosi delle due "S" di Praga è subito scoppiato un brusco scambio di battute sui social. Gli spartani hanno preso in giro gli slavi dicendo che non sono i fan più educati della Repubblica Ceca, come vengono presentati.

Ma gli Spartani hanno appena iniziato a correre. In qualche modo hanno dimenticato quello che hanno fatto all'Eden un anno fa. A quel tempo, non solo hanno strappato le porte dei bagni, ma hanno anche afferrato i lavandini. Rispetto agli slavi, si sono comportati in modo molto più sgarbato. Sarebbe vendetta?