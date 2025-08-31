Il ragazzo è stato sorpreso con in mano un'arma da fuoco: subito la polizia è intervenuta e ha arrestato l'individuo ma ci sono diverse speculazioni sulla vicenda

Mattia Celio Redattore 31 agosto - 13:46

Attimo di paura ieri pomeriggio in Inghilterra, precisamente fuori le mura dello Stamford Bridge per un tifoso che brandiva un fucile. Subito dopo la fine della partita di Premier League tra Chelsea e Fulham, fuori lo stadio la polizia inglese è stata protagonista di un tempestivo intervento nei confronti di un ragazzo in possesso di arma da fuoco. Per una volta i veri man of the match sono stati gli uomini in divisa. Ecco la dinamica di quello che è successo.

Caos per un tifoso fuori allo Stamford Bridge con un fucile — Un sabato molto movimentato per la polizia di Londra. Poco dopo il fischio finale della sfida tra Chelsea e Fulham, fuori allo Stamford Bridge gli agenti hanno ricevuti informazioni relativi alla presenza di un ragazzo con in mano un'arma da fuoco che si stava dirigendo in una zona affollata. Prontamente la polizia è intervenuto e in poco tempo ha arrestato l'individuo, ovvero un ragazzo di soli 16 anni. Tuttavia ci sono state diverse speculazioni sulla dinamica del fatto.

Il quotidiano talkSPORT, per esempio, ha negato la presenza del ragazzo con l'arma da fuoco, altri giornali invece hanno parlato di una semplice arma giocattolo. Un portavoce della polizia metropolitana ha dichiarato: "Un ragazzo di 16 anni è ancora sotto custodia della polizia dopo essere stato arrestato con l'accusa di possesso di un'arma da fuoco finta". L'arresto è avvenuto a Fulham Broadway e non c'è stato alcun ferito. Situazione poi tornata alla normalità. Partita che, come ricordiamo, è terminata 2-0 per i Blues con le reti di Enzo Fernandez e Joao Pedro.

L'incredibile racconto del testimone — Stuart Pearce, esperto di talkSPORT, ha assistito alla scena mentre usciva dallo stadio e ha fornito il suo racconto di testimone oculare a talkSPORT.com: "Sono arrivato di fronte alla stazione di Fulham Broadway e quando sono arrivato c'era un po' di trambusto in giro - ha detto l'ex difensore dell'Inghilterra - ho appena visto uno degli agenti di polizia allontanare con un calcio la pistola dalla persona che era stata immobilizzata. Sembrava una Glock. Sembrava molto, molto realistica, quindi non mi ha sorpreso che la polizia abbia agito di conseguenza. "Ma ovviamente è successo poco prima che arrivassi lì".