Preoccupazione, l’ex Feyenoord van den Boogaart scomparso da 2 settimane: la polizia avvia le ricerche

Il 37enne ex centrocampista olandese è introvabile dal 6 gennaio. La famiglia, preoccupata per il suo stato di salute, crede che possa trovarsi in Spagna…

Da due settimane Mark van den Boogaart non si trova più. Il 37enne ex centrocampista olandese del Feyenoord e del Siviglia B è scomparso il 6 gennaio e da quel giorno è irreperibile.

La famiglia, preoccupata per il suo stato di salute, ha lanciato un appello per raccogliere informazioni su dove possa trovarsi. “Crediamo possa trovarsi in Spagna”, le parole della famiglia. “Siamo preoccupati per lui, ci manca molto. Se hai visto Mark o se hai qualche informazione che possa aiutarci a trovarlo, contatta la Polizia”.