“Prima di morire voglio abbracciarlo”: l’emozionante lettera della prima maestra di Messi

Inoltre, Mónica ha affermato di mantenere i contatti con un parente di Messi, ma che non voleva disturbarlo. "C'è un cugino che mi chiama sempre quando Leo è a Rosario e mi chiede se voglio andare sulla porta di casa a salutarlo, ma io mi vergogno. Adesso però se viene vado a trovarlo e spero che possa uscire alla porta per salutarmi", ha detto. E ha sentenziato : "Vorrei che mi dicessi grazie per aver condiviso la mia infanzia... Ho già un groppo in gola".

L'emozionante lettera: "Ciao, Messi. Grazie a Dio per essere stata il tuo insegnante. Grazie per essere stato mio studente. Grazie per essere come sei. Non cambiare mai. Sei un essere semplice, umile, meraviglioso, semplice. Scusa per le mie richieste. Grazie per averci dato un'estrema felicità in questi tempi di così tante battute d'arresto, perché hai saputo portare il tuo gruppo dove si trova. Vederti felice è la mia felicità. Mi piace che tu possa esprimere i tuoi sentimenti. Grazie per la tua gloria. Mi piacerebbe abbracciarti per ricordarti che ero il tuo insegnante, per puro onore. Ci hanno già reso felici di continuare ad accelerare fino alla fine. In bocca al lupo. Ti vogliamo bene".