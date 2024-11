Psg, Luis Enrique: “Ligue 1 competitiva. AI? La usiamo per ingaggiare i giocatori”

Il tecncico ha difeso con fermezza la qualità del campionato francese: "Senza dubbio, la Ligue 1 è un campionato competitivo. Basta guardare i risultati di squadre come Monaco, Brest e Lille in classifica". “Domani contro il Nantes sarà un’altra occasione per replicare il comportamento che vogliamo vedere in Champions. I risultati non sono quelli desiderati, ma ci sono margini di miglioramento. Io mi sento fiducioso. La posizione in Champions League è immeritata, dovremmo avere almeno nove punti. Non mi nascondo, il nostro numero di punti rispecchia i punteggi. Ma non sono negativo. Mi è piaciuto quello che ho visto a Monaco. Non è bastato per ottenere qualcosa di positivo, soprattutto nell'ultima mezz'ora, con 10 uomini in campo, ma abbiamo continuato a essere all'altezza della situazione. Possiamo migliorare in ogni aspetto, ma sono molto ottimista, non pessimista” ha aggiunto Luis Enrique.