Punizione severa per il Partizan: il derby di Belgrado a porte chiuse

Il Partizan giocherà la sua prima partita in casa nei playoff del campionato serbo, il derby contro gli eterni rivali della Stella Rossa, senza tifosi sugli spalti.

A questo punto, il Partizan non potrà organizzare il prossimo eterno derby di Belgrado, in programma mercoledì 26 aprile contro la Stella Rossa sul suo campo, in modo tale che il pubblico sia presente ad Humska, ma davanti a tribune vuote.