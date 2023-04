Qatar, un quartiere a 30 km da Doha cambia nome: ecco il “Quartiere Argentino”

Dopo la consacrazione dell’Argentina ai Mondiali del 2022 in Qatar insieme alle migliaia di tifosi accorsi a tifare la Scaloneta, il Qatar ha deciso di intitolare un quartiere per rimarcare l’euforia dei sostenitori argentini.

“Barwa Real Estate Group ha annunciato la denominazione del progetto Barahat Al Janoub, ‘El Barrio Argentino’, come parte dell’entusiasmo del gruppo per valorizzare l’eredità della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, in quanto questo progetto pionieristico ha contribuito a fornire un’esperienza di residenza eccezionale per i tifosi del torneo, in particolare i tifosi argentini, che hanno contribuito a sostenere i piani per organizzare un torneo eccezionale che si addice al nome dello Stato del Qatar e rafforzare la sua posizione sulla scena sportiva mondiale”, si legge nel comunicato.