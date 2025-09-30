Nel mese di marzo, la compagine africana ha giocato una partita del proprio girone con un calciatore che non doveva essere in campo

Jacopo del Monaco 30 settembre - 11:08

La Nazionale del Sudafrica, così come tutte le altre del continente africano, sta disputando la qualificazione ai Mondiali. Tuttavia, la FIFA ha tolto ai Bafana Bafana 3 punti a causa della grave violazione di una regola. Nel mese di marzo, la compagine ha vinto 2-0 contro il Lesotho ma, in campo, era presente un calciatore squalificato.

Qualificazione ai Mondiali, la FIFA toglie 3 punti al Sudafrica — La prossima settimana torneranno in campo le Nazionali, che disputeranno le gare per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno, che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Anche in Africa, ovviamente, si sta giocando questa fase e due Nazionali hanno già staccato il pass per il Mondiale: Marocco e Tunisia. Nel Girone C, ci sono diverse squadre come il Sudafrica ed il Nigeria di Victor Osimhen e Samuel Chukwueze, rispettivamente ex Napoli e Milan. Fino a poco tempo fa, la selezione sudafricana occupava la prima posizione con 17 punti, seguita dal Benin che si trovava a -3. Adesso la situazione è cambiata a causa di una violazione commessa dai Bafana Bafana.

Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, la FIFA ha tolto tre punti al Sudafrica perchè il 21 marzo ha giocato e vinto 2-0 contro il Lesotho con un giocatore che non doveva essere in campo. Il calciatore in questione risponde al nome di Teboho Mokoena, centrocampista del Mamelodi Sundowns che, prima del match contro il Lesotho, aveva preso due cartellini gialli.

Durante la fase di qualificazione al Mondiale, se un calciatore riceve due ammonizioni in altrettante partite deve saltare la successiva per squalifica. Il Sudafrica non ha rispettato questa regola e, di conseguenza, dalla vittoria per 2-0 passa ad una sconfitta per 3-0 a tavolino. Adesso, a due giornate dalla fine, cambiano anche le prime due posizioni in classifica: i sudafricani hanno 14 punti come il Benin che, grazie alla differenza reti, va primo per un solo gol di scarto.