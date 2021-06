Quando il derby si fa duro, tifosi Everton a Benitez: “Sappiamo dove abiti, non firmare per noi”

Alcuni tifosi radicali della città di Liverpool hanno minacciato Rafa Benítez vicino a casa sua per la possibilità che l'allenatore spagnolo firmi per l'Everton, club rivale dei Reds allenati in passato dallo spagnolo.

Redazione DDD

Lo spagnolo Rafa Benítez è stato minacciato dalla sua possibile firma per l'Everton con uno striscione che recita: "Sappiamo dove vivi. Non firmare" . Lo striscione, come viralizzato dai social network, è stato posizionato nei pressi della residenza di Benítez, che vive in città sin dal suo passato a Liverpool.

È stata proprio questa fase della sua carriera a creargli problemi poiché si vocifera di un suo acquisto con l'Everton, club rivale del Liverpool nella città inglese. Non è la prima forma di protesta, anche se questa va oltre, da parte dei tifosi Toffees.

Qualche settimana fa, nei pressi del Goodison Park erano stati appesi altri striscioni con messaggi minacciosi per l'ex allenatore del Liverpool.