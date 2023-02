Quilmes-Chacarita, amichevole ma non troppo: rissa in campo tra spinte, pugni e ananas in faccia

In vista dell’inizio del campionato di Primera Nacional, 2' divisione argentina, le due squadre si sono affrontate in amichevole. La gara si è trasformata in rissa da Far West. El Cervecero e i Funebreros. Match di campionato il 29 aprile...

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Non è finita per niente bene l’amichevole in Argentina tra il Quilmes e il Chacarita all’Estadio Centenario. Le due squadre si sono affrontate in un classico test di preseason in vista dell’imminente inizio della Primera Nacional, la seconda divisione del calcio argentino. El Cervecero (“Il Birraiolo”), soprannome del Quilmes, debutterà in casa contro il Deportivo Riestra domenica 12 febbraio, mentre i Funebreros (“i Becchini”) saranno di scena nella provincia del Chubut contro il Deportivo Madryn venerdì 10 febbraio.

Gli animi si sono accesi sul risultato di 3-1 in favore del Quilmes

Il difensore del Chacarita, Nicolás Caro, ha colpito duramente l’attaccante avversario, Tomás Sandoval. In suo soccorso è arrivato l’altro centravanti del Cervecero, Federico Anselmo, che ha cercato di riportare la calma. Il clima si è invece surriscaldato, con i battibecchi che si sono trasformati in pugni e spinte. In campo sono entrati anche i componenti delle rispettive panchine.

L’amichevole si è dunque trasformata in una battaglia campale. Il difensore del Quilmes, Gabriel Díaz, ha riportato un taglio sul viso dopo essere stato colpito in faccia da un ananas. La partita è stata sospesa, mentre le discussioni sono proseguite negli spogliatoi e nella zona mista, come riportato dal giornalista di FM Sur, Gonzalo Figueroa. Quilmes e Chacarita si ritroveranno di fronte il prossimo 29 aprile nel match valevole per il quattordicesimo turno del Gruppo B di Primera Nacional.