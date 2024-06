Radamel Falcao torna in Colombia: giocherà nei Millonarios

Volge al termine la carriera di Radamel Falcao nel Vecchio Continente. Un viaggio lunghissimo, iniziato nel 2009 col Porto, proseguito all'Atletico Madrid (2011-2013), dalla capitale spagnola al Principato di Monaco (2013-2014) fino a Manchester, sponda United (2014-2015). Poi Chelsea, ancora Monaco, Galatasaray e dulcis in fundo Rayo Vallecano. El Tigre torna a casa, in Colombia, giocherà con i Millonarios.