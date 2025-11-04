Radnicki 1923, morto l’allenatore Zizovic per un malore durante la partita

Il tecnico nato in Bosnia/Erzegovina aveva 44 anni e la compagine serba l'aveva ingaggiato soltanto due settimane fa

Jacopo del Monaco 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 10:12)

Una tragedia ha colpito ha squadra serba del Radnicki 1923 e il suo allenatore Mladen Zizovic. Durante la partita di campionato contro il Mladost Lucani disputata ieri, il tecnico ha avuto un malore che gli è stato fatale. Dopo la notizia del decesso, la partita tra le due compagini è stata sospesa.

Radnicki 1923, morto Zizovic: aveva 44 anni — Al minuto 22 della partita tra il Mladost Lucani ed il Radnicki 1923, valevole per la 14esima giornata della Mozzart Bet Superliga, ha avuto luogo un tragico episodio. L'allenatore della squadra ospite, il 44enne Mladen Zizovic, improvvisamente si è accasciato in panchina a causa di un malore. I medici sono intervenuti rapidamente e hanno trasportato d'urgenza il tecnico in ospedale, mentre giocatori e staff delle due squadre erano in lacrime per l'accaduto. Tuttavia, poche ore più tardi, è arrivata la notizia del decesso di Zizovic con conseguente sospensione della partita. Il compianto tecnico bosniaco aveva 44 anni e soltanto il 23 ottobre aveva accettato la proposta del Radnicki.

Sul proprio sito, la Federazione Calcistica Serba ha espresso la sua "profonda tristezza ed incredulità nell'apprendere la notizia della scomparsa improvvisa di Mladen Zizovic, con l'intera comunità calcistica che ha subito una perdita enorme". Anche il Radnicki 1923, con un comunicato ufficiale, ha voluto esprimere il dolore per questa perdita: "Un uomo che ha lasciato un segno profondo ovunque abbia lavorato con la sua competenza. Nonostante abbia trascorso poco tempo a Kragujevac, ha guadagnato il rispetto di tutti nel club con la sua energia, professionalità e qualità umane. L'FK Radnički 1923 esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia, amici e tutti coloro che conoscevano Mladen. La sua dedizione al calcio, la sua passione per questo gioco e il suo calore umano rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo.

Riposa in pace, Mladen.

Tuo, Radnicki".