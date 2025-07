Quella di domenica mattina è stata una sveglia concitata per Luis Suarez e famiglia. Quando le luci erano ancora spente e il sole cominciava la sua salita nel cielo di Spagna, l'attaccante dell'Almeria è stato svegliato da alcuni rumori . All'esterno della sua casa, infatti, un gruppo di ladri stava tentando di forzare una delle finestre dell'abitazione per fare irruzione.

Mentre la moglie del centravanti colombiano telefonava alla polizia, Suarez ha deciso di prendere direttamente in mano la situazione e affrontare gli intrusi uscendo di casa e andandogli incontro. Il movimento all'interno dell'abitazione ha però messo subito in allerta i ladri che hanno deciso di rinunciare al furto e fuggire. Oltre all'attaccante, anche alcuni vicini sono usciti in strada, tentando di inseguire i fuggitivi senza successo. Molti di loro hanno fornito ulteriori dettagli alla polizia per facilitare la ricerca dei malviventi.