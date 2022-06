Razzismo al derby della Canarie: la Polizia chiede sanzioni…

Tanti agenti e niente disordini per Tenerife-Las Palmas 1-0. Ma non è tutto...

La celebrazione del derby calcistico delle Canarie tra Tenerife e Las Palmas questo mercoledì, in occasione della semifinale playoff per la promozione nella Liga, si è svolta "senza alcun incidente degno di nota, grazie al buon lavoro del squadra di polizia e la buona atmosfera tra le due tifoserie”. Lo rendono noti gli agenti (ripresi allo stadio nella foto di Fran Pallero) in un comunicato, in cui hanno anche evidenziato che sono state depositate sette proposte di sanzioni amministrative, di cui tre in osservanza dellla Legge 19/2007 contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport, in particolare per insulti razzisti ai membri dei sostenitori rivali.