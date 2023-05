Razzismo, Pepe sporge denuncia alla Polizia: ma l’argentino Colombatto nega tutto

Pepe ha sporto denuncia alla Polizia per un insulto razzista “subito dopo la partita” tra Porto e Famalicão, nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa del Portogallo, conclusasi con il 3-2 a favore dei Dragoes padroni di casa ora qualificati per la finale. L'informazione è stata confermata questo venerdì in "Dragões Diário", la newsletter del club.