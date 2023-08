Reggiana, la doppietta di Portanova: la protesta delle donne, un 40enne farnetica…

Al Velodromo di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, la Reggiana ha rimontato in coppa Italia il Pescara, dallo 0-2 del 27’ al 6-2, con la doppietta di Manolo Portanova. Il figlio di Daniele non giocava da dicembre, dalla condanna in primo grado per lo stupro di gruppo a Siena, per il quale con rito abbreviato gli è stata comminata una pena di 6 anni. Si attendono ora gli altri due gradi di giudizio, che dovrebbero arrivare entro il 2023. Ha già conquistato i tifosi granata, per le indubbie qualità, ma non le esponenti di due associazioni per i diritti delle donne che si battevano perchè non venisse tesserato.