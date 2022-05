Richard Clark: l’uomo diventato ricco grazie alle auto vendute ai calciatori su WhatsApp

Una fortuna vendendo auto ai calciatori di Premier League: ecco la curiosa storia di Richard Clark. Il tutto gestendo gli affari via WhatsApp.

Un garage importante, con auto di lusso, situato nella città di Bournemouth. E' l'attività posseduta dall'inglese Richard Clark, che ha venduto migliaia di auto dal suo showroom, tanto che il passaparola lo ha portato ad essere uno dei maggiori fornitori per i calciatori del Regno Unito. Fra i calciatori che hanno acquistato da lui troviamo Aaron Ramsdale dell'Arsenal e Kalvin Phillips del Leeds. Affari che gli sono valsi una fortuna, ma la particolarità non sta tanto nelle vendite, quanto nella modalità di svolgimento...

Clark vende infatti le sue auto ai calciatori via WhatsApp. Proprio così, il principale strumento di messaggistica al mondo è il mezzo che consente a questo garage la vendita delle auto di lusso ai giocatori inglesi. Gli stessi non devono nemmeno presentarsi allo showroom, ma semplicemente esplicitano le proprie richieste col telefonino, per poi vedersi consegnata la nuova auto. Intervistato dal Sun ha dichiarato: "La maggior parte non vuole entrare in salone, ci dice cosa vuole e se lo fa consegnare".