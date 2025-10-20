Ricoverato Diego Forlán a causa di una frattura alle costole

L'ex calciatore della Nazionale Uruguaiana stava disputando un match con gli Old Boys nella categoria over 40

Jacopo del Monaco 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 09:54)

In Uruguay hanno ricoverato l'ex calciatore Diego Forlán. Durante una partita con la maglia degli Old Boys nella categoria over 40, il classe 1979 ha riportato una frattura a tre costole e, per questo motivo, è stato trasportato in ospedale. Secondo i media del Paese sudamericano, l'ex attaccante dell'Atlético Madrid dovrebbe rimanere in ospedale fino a domani.

Ricoverato l'ex Inter Diego Forlán: ha tre costole fratturate — I media uruguaiani hanno riportato una notizia poco lieta riguardante Diego Forlán, ex attaccante che ha giocato anche in Italia con la maglia dell'Inter nella stagione 2011/2012. Il 46enne nato a Montevideo stava giocando una partita nella categoria over 40 con la maglia degli Old Boys. Lui e la sua squadra stavano disputando il Clásico contro l'Old Christmas in occasione della Liga Universitaria de Deportes. Durante l'incontro, però, Forlán ha riportato la frattura di tre costole con conseguente trasporto in ospedale e ricovero. El Cacha, così soprannominato per la somiglianza con una strega dei cartoni animati, ha anche un lieve pneumotorace e resterà in ospedale almeno fino alla giornata di domani.

La carriera di Forlán — Nel corso della sua carriera, il classe 1979 è stato uno dei migliori centravanti di questo secolo nonché uno dei migliori nella storia del calcio uruguaiano. Forlán ha vestito diverse maglie, iniziando da quella dell'Independiente in Argentina e nel 2002 il Manchester United lo porta in Europa e vince la Premier League. Nel 2004 passa al Villarreal e, alla sua prima stagione nella Liga spagnola, segna 25 reti che gli valgono il Trofeo Pichichi e la Scarpa d'Oro.

L'Atlético Madrid lo acquista nel 2007 e, due anni dopo, realizza 32 gol in campionato e vince nuovamente i trofei citati poco sopra. Nella stagione 2009/2010 vince l'Europa League, mentre un anno dopo trionfa in Copa America con l'Uruguay. La stagione 11/12 con l'Inter è risultata deludente, avendo segnato soltanto 2 gol. Dopo l'avventura in Italia, Forlán vola in Brasile per vestire la maglia dell'Internacional di Porto Alegre e poi va al Cerezo Osaka in Giappone. Nel 2015 torna in patria, precisamente al Peñarol e, in seguito, al Mumbai City in India ed infine al Kitchee, squadra di Hong Kong dove termina la sua carriera nel 2018.