Rimini, blitz dei ladri alla vigilia del derby con il Cesena: ma restano a bocca asciutta…

Biglietti a ruba per il derby, ma l'incasso di notte non resta in biglietteria allo stadio...

Blitz notturno dei malviventi allo stadio "Romeo Neri" di Rimini. Ad essere presa di mira dai malviventi, è stata la biglietteria dell'impianto sportivo in via Lagomaggio.

I ladri pensavano probabilmente che le casse potessero essere piene di contanti in vista dell'atteso derby di domenica prossima contro il Cesena. Ma sono rimasti a bocca asciutta. Le prevendite, infatti, non erano ancora iniziate e i cassetti erano vuoti.

A quel punto i malviventi hanno puntato sulla cassa del bar della tribuna centrale. In questo caso hanno potuto portar via pochi spiccioli, come conferma RiminiToday.it. Sono in corso le indagini: gli inquirenti hanno acquisito anche i filmati delle telecamere a circuito chiuso.