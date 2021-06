Rio de Janeiro, sulla playa de Botafogo una statua per Diego Armando Maradona!

La più grande città del Brasile avrà una statua del Pibe de Oro in una piazza a lui intitolata, proprio davanti al consolato argentino sulla playa di Botafogo

Gli omaggi a Diego Armando Maradona sono diventati molteplici dopo la sua morte nel novembre dello scorso anno e, diversi mesi dopo, continuano ad apparire omaggi in diverse parti del mondo. Questa volta, né più né meno che nella città più importante del Brasile, eterno rivale calcistico della Nazionale Argentina, dove una piazza porterà il suo nome.

La legge per la realizzazione dello spazio è stata promulgata giovedì scorso, dopo un primo veto del sindaco. Sarà costruita davanti al consolato argentino a Rio de Janeiro, sulla playa di Botafogo, tra via Farani e il viadotto San Tiago Dantas. Inoltre, il progetto prevede di posizionare una statua di Maradona sul posto.

“Questo tributo ci rende profondamente felici perché a Maradona il Brasile piaceva molto, aveva molti amici qui e rispettava molto i grandi idoli del calcio brasiliano. Gesti come questo sono la prova degli stretti legami tra Brasile e Argentina e simboleggiano il sentimento di fratellanza tra i nostri popoli”, ha affermato il console d’Argentina Claudio Gutiérrez, come riporta Diário do Rio.