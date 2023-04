Risse, fermi e arresti in città per il derby di Bucarest: Steaua-Dinamo, aria “rossa” allo stadio

La Steaua Bucarest ha vinto, dominando, il derby cittadino contro la Dinamo all'Arena Nationala. La partita era valida per il quarto turno dei playoff del campionato romeno di Serie B, la II Liga, e la doppietta di Bogdan Chipirliu che in mezz'ora chiude definitivamente un match molto nervoso, tanto che a venti minuti dal termine, Nichita Patriche (giocatore della squadra ospite) viene espulso per doppia ammonizione. A regalare uno spettacolo senza precedenti, però, sono stati gli ultras di casa che hanno letteralmente "incendiato" e colorato il loro settore con dei fumogeni rossi. Sul web sono diventate virali le immagini della particolare coreografia - cominciata al 50esimo - proseguita per diversi minuti.

Oltre allo spettacolo ultras, prima della partita ci sono stati incidenti nella capitale rumena. Intorno a mezzogiorno, un gruppo di tifosi dellal Steaua è entrato in conflitto con i tifosi della Dinamo durante i preparativi per l'allestimento dei materiali di supporto per le squadre allo stadio. I gendarmi presenti in zona sono riusciti a fermare gli incidenti. Diverse persone sono state identificate, arrestate e portate alle stazioni di polizia per essere identificate e fermate. Su di essi sono stati trovati diversi materiali pirotecnici, informa la direzione generale della gendarmeria del comune di Bucarest.Allo stesso tempo, i tifosi della Dinamo hanno creato il caos per le strade della capitale, affiancati dalle forze dell'ordine, diretti allo stadio.