River-Boca, a rischio sicurezza anche il derby Primavera: si gioca a porte chiuse!

La grande attrazione di questo fine settimana in cui, in quanto data FIFA, non si gioca il campionato argentino, è senza dubbio il Superclasico Riserve, con il derby primavera fra River Plate e Boca Juniors...

E' in arrivo il Superclasico giovanile ad eliminazione diretta, ed è stata presa una decisione importante su chi potrà entrare nello stadio del River Plate per assistere alla partita sul campo del club Mas Grande, a Buenos Aires.

E' stato confermato che, per ordine delle autorità di sicurezza, il Superclásico della prossima domenica pomeriggio 9 giugno si giocherà senza pubblico, anche se non a porte chiuse. Cosa significa questo? Che solo gli amici più stretti, i familiari e la stampa, precedentemente registrati con la carta d'identità, potranno accedervi.

In questo modo i tifosi Millonarios che volevano incoraggiare i ragazzi del club non potranno farlo, nonostante l'intenzione iniziale del club fosse quella di consentire l'ingresso dei soci, per sostenere al meglio la squadra di Marcelo Escudero padrona di casa. Era stata presa in considerazione anche la possibilità che la partita si giocasse al Monumental , cosa che alla fine non si realizzerà.