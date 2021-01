Transilvania, Sepsi contro Astra Giurgiu: 200 pupazzi di neve al posto dei tifosi!

La partita di campionato rumeno tra Sepsi e Astra Giurgiu, arbitrata dal celebre Sebastian Coltescu, ha avuto spettatori particolari a occupare le tribune dello stadio di Sfântu Gheorghe

Il calcio senza pubblico ci ha regalato alcune immagini curiose sin dall’inizio della pandemia. Una delle ultime e più insolite arriva dalla Romania, dallo stadio municipale di Sfântu Gheorghe, in Transilvania. Sì, perché sabato scorso, nel match di campionato tra Sepsi e Astra Giurgiu (qualche stagione fa avversario della Roma in Europa League) non c’erano tifosi a causa del coronavirus, ma gli spalti erano degnamente occupati da un altro genere di spettatori.