Salerno tende la mano ai napoletani: “Senza rivale, non è derby…”

Redazione DDD

Non solo striscioni offensivi e discriminatori a Salerno a ridosso del derby contro il Napoli. Nel pre-partita degli striscioni ne è apparso anche uno con la mano tesa alla tifoseria partenopea rivale: “Un derby non è tale se di fronte non c’è il rivale”, Curva Sud Siberiano la firma.

Lo striscione è apparso davanti allo stadio Arechi nel sabato sera di vigilia della sfida. Gli ultrà granata ci tenevano alla presenza dei supporters azzurri all’Arechi per questa partita. Il divieto di trasferta ha determinato questo atteggiamento da parte dei tifosi salernitani. Anche se si temono tifosi provenienti da Napoli infiltrati in vari settori con il rischio di contatto tra opposte fazioni.