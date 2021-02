Sannino, il mister di Ottaviano in Beozia: nuovo allenatore del Levadiakos, seconda serie greca

Sannino al Levadiakos per la seconda volta

Giuseppe Sannino è il successore di Sotiris Antoniou nella direzione tecnica del Levadiakos, club che milita nella seconda serie greca. Il coach italiano torna nuovamente a Livadeia, in Beozia, nella Grecia centrale, dopo l’esperienza proprio sulla panchina blu verde tra il 22 ottobre 2018 e il 23 gennaio 2019. All’epoca l’allenatore di Ottaviano (Napoli) in 11 partite ottenne due vittorie (una in Coppa nazionale contro l’Aris Avatou), sei sconfitte e tre pareggi.