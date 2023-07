Scelto il nome della mascotte ufficiale di Euro 2024: l’orsetto si chiamerà Albärt

Sarà dunque l'orsetto Albärt la mascotte ufficiale degli Europei 2024 che si svolgeranno in Germania. Questo il responso della votazione effettuata sul sito di UEFA.com da tifosi e scolari di tutta Europa, mediante il programma UEFA Football in Schols. Il nome Albärt è risultato il preferito dagli utenti che hanno partecipato alla votazione. Bärnardo, Bärnheart e Herzi von Bär gli altri nomi in candidatura, ma alla fine la scelta è ricaduta su Albärt con il 32% dei voti.

La mascotte di Euro 2024, come riporta il sito dell'UEFA, "vuole ispirare i bambini di tutta Europa a fare attività fisica e a incoraggiare e sviluppare l'amore per il calcio e i suoi valori". L'orsetto, infatti, è stato presentato la mattina dello scorso 20 giugno in una scuola elementare di Gelsenkirchen. In serata, poi, la mascotte dei prossimi Europei è stata ufficialmente inaugurata ai tifosi presenti alla VELTINS-Arena per l'amichevole Germania-Colombia (0-2 per i Cafeteros, in gol Luis Díaz e Cuadrado su rigore).