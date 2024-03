Sconfitta nel derby di Soweto: i tifosi lanciano razzi e bottiglie sul campo

I Kaizer Chiefs hanno perso 3-2 contro i suoi acerrimi rivali Orlando Pirates in quello che è stato un derby spettacolo davanti al sold out dell'FNB Stadium di Johannesburg. I Phefeni Glamour Boys hanno buttato via il vantaggio due volte con i Buccaneers che arrivavano da dietro per strappare il massimo dei punti.

Tuttavia, dice che i tifosi dovrebbero astenersi dal fare lo stesso in futuro perché “non funziona”. Johnson ritiene che dovrebbe essere apprezzato come è andato il derby, dicendo che non ricorda quando è stata l'ultima volta che sono stati segnati cinque gol quando i due rivali di Soweto si sono affrontati: "Cosa hanno lanciato i tifosi= Forse ho visto una bottiglia o due, ma ho visto la polizia. E non so chi proteggessero me o i giocatori. Ma penso che abbiano visto una bella partita di calcio nel derby. Non so quando è stata l'ultima volta che hai visto cinque gol nel derby".