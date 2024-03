Scontri al derby Brindisi-Taranto: 3 arresti convalidati e 4 denunce a piede libero

Alcuni tifosi tarantini a Brindisi, ma non per vedere la partita...

I momenti di tensione si sono vissuti alle porte del capoluogo, quando il convoglio dei tarantini, sulla via del rientro, si è incrociato con un gruppo di brindisini. Il rischio di disordini non ha colto di sorpresa le forze dell’ordine.

La questura di Brindisi aveva predisposto per l’occasione un imponente dispositivo di sicurezza. Gli ultras tarantini, come rende noto Brindisireport.it, appartenenti al gruppo “Zoccolo duro”, viaggiavano con mazze da baseball, bombe carte e sostanza stupefacente. Inquattro sono stati condotti in questura, dove sono stati arrestati e riaccompagnati presso le proprie abitazioni, in regime di domiciliari, non avevano nemmeno assistito alla partita, volevano solo lo scontro con i rivali. Nella giornata di ieri (25 marzo), davanti al gip del tribunale di Brindisi, solo uno dei quattro arresti non è stato convalidato.