Scontri al derby Pavia-Vogherese: Daspo per tutti i gusti

Non potranno accedere a luoghi in cui si svolgono competizioni sportive per durate che variano da 3 a 8 anni. Sono 17 i tifosi colpiti da altrettanti provvedimenti Daspo firmati dal questore di Pavia, Alessio Cesareo, dopo i disordini allo stadio Fortunati di Pavia lo scorso 13 novembre, in occasione del derby di Eccellenza (girone A) fra i padroni di casa e la Vogherese.

"Alcuni tifosi della Vogherese - è la ricostruzione dei fatti riportata nel comunicato stampa diramato dalla Questura di Pavia, come conferma Il Giorno - appena scesi dai pullman, fatti oggetto di lanci e aggressione dei tifosi locali, lasciando il settore a loro destinato ed eludendo il cordone della forze dell'ordine predisposto per l'occasione, si portavano in direzione della tribuna centrale, per poi successivamente dirigersi verso la curva occupata dal tifo locale, ove era ancora in corso l'afflusso degli spettatori, dando seguito ad atteggiamenti ostili, anche per mezzo di lancio di alcuni oggetti all'interno dell'area di pre-filtraggio".