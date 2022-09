Scozia, rissa e bar devastato prima del Kincardine derby tra Dunfermline e Falkirk

Il ponte di Kincardine attraversa il fiume Forth, in prossimità di Edimburgo. Il derby di Kincardine, in Scozia, lo giocano il Dunfermline e il Falkirk.

Sul campo del Dunfermline, a East End Park, è finita 1-1 con le reti di Morrison (al 30esimo per gli ospiti) e di Benedictus (al 56esimo su calcio di rigore). A tenere banco, però, sono stati gli scontri tra le due tifoserie. In rete circolano dei video in cui le due tifoserie provocano dei tafferugli in città, in mezzo alle persone. Nella clip è possibile vedere un dipendente di un bar che tenta di mettere a posto le sedie del suo locale mentre i due gruppo di facinorosi sono intenti a lanciarsi oggetti tra cui tavoli, pietre e bottiglie; addirittura viene spinto un secchio dell'immondizia con le rotelle per provocare danni alla controparte. Secondo la stampa britannica questo è uno dei derby più sentiti dell'intero Regno Unito con i rapporti inaspriti anno dopo anno - sia tra le due tifoserie che tra i due club.