Senza stipendi, senza stadio e con 10 punti in meno: Alessandria, dove vai?

Alessandria: niente campionato e fallimento in vista La proprietà non ha saldato gli stipendi arretrati entro i termini. Il Comune rescinde la concessione per lo stadio Moccagatta.

I soldi per i pagamenti non sono arrivati, nonostante le rassicurazioni..

Ecco quindi altri due punti in meno, come da delibera del Tribunale federale dopo il deferimento della Procura federale per irregolarità nei pagamenti da effettuare entro il 16 marzo. Non solo: anche 2000 euro di ammenda e 4 mesi di inibizione per Andrea Molinaro. Due punti che si aggiungono agli altri già comminati, in totale fanno un meno 10 totale al momento, penalità da scontare “nel primo campionato utile”. Quale?