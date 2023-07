Seregno, cinque anni di Daspo al papà che aggredì un dirigente in match Under 9

Il provvedimento amministrativo è stato emesso dal questore monzese Marco Odorisio sulla base degli accertamenti della Divisione anticrimine. L'aggressione è avvenuta sulle gradinate del campo da calcio dell'oratorio dove era in corso l'incontro della categoria Under 9 valida per il torneo Polis Cup tra le Asd Polis San Giovanni Paolo II e San Carlo Lions di Muggiò. Nel corso della partita, il dirigente della Polis Sgp, accortosi che sugli spalti si stavano scaldando gli animi dei genitori delle due squadre, è intervenuto per cercare di riportare la situazione alla calma ma, improvvisamente, ha ricevuto un forte calcio alle spalle da qualcuno che lo ha colpito lateralmente sul busto. il 44enne ha fatto rientro a casa con la moglie - anche lei presente alla partita - ma poco dopo, nel corso della serata, all'acuirsi del dolore, ha deciso di recarsi al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio dove, a causa delle lesioni interne riportate, ha subito l'asportazione del rene sinistro. I militari dell'Arma di Seregno sono risaliti al responsabile del calcio identificandolo in 48enne residente a Muggiò. Il Daspo, valido sul Territorio Nazionale e negli Stati membri dell’Unione Europea, nonché per tutti gli incontri calcistici che saranno disputati dalla Nazionale Italiana all’estero, è stato notificato dagli agenti della Digos.