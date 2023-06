Serie A, mai più con il numero…88: arriva l’ufficialità, ma basterà?

Lotta all'antisemitismo, ma togliere un numero dalla maglia di giocatori che neonazisti non sono, evidentemente non basta...

Dopo la proposta del luglio scorso di abolire la maglietta numero 88 dai campi di calcio italici, arriva l'ufficialità. Nella dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo sottoscritta al Viminale dal Governo e dal Mondo del Calcio viene ratificata la decisione.

In Serie A, però, non sono sorti problemi particolari perché a vestire la maglia incriminata sono solamente in due: Mario Pasalic dell'Atalanta e Toma Basic della Lazio.