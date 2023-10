Serie C, agguato degli ultras del Vicenza dopo il derby contro il Padova

La polizia non è potuta intervenire subito, essendosi trovata spiazzata, ma appena possibile ha riportato tutto all'ordine facendo proseguire il mezzo distrutto con all'interno i tifosi ospiti.

Il derby veneto tra il Vicenza ed il Padova termina con il risultato di 1 a 1. Ennesima beffa per i padroni di casa che si sono visti portare via da sotto il naso una vittoria che avrebbe avuto un significato enorme.

Stando alle prime ricostruzioni il mezzo di trasporto stava rientrando in città, quando da una via parallela sono usciti una decina di sostenitori di casa a volto coperto che hanno incominciato a lanciare sassi e fumogeni in direzione della navetta.