Shakhtar, il 19enne Rosputko va in trasferta con la squadra ma al ritorno va in Russia: stop al contratto

Il club ucraino ha deciso di rescindere ufficialmente il contratto del 19enne centrocampista Oleksandr Rosputko, che è scappato in Russia direttamente da Anversa dopo il match vinto in Youth League il 4 ottobre

Davide Capano Redattore

Lo Shakhtar Donetsk ha annunciato la risoluzione del contratto di Oleksandr Rosputko, giocatore delle giovanili che è fuggito in Russia dopo una trasferta in Belgio.

“A causa del suo mancato ritorno in squadra e del suo rifiuto di adempiere agli obblighi del contratto, lo Shakhtar FC ha risolto il contratto con il calciatore Oleksandr Rosputko”, si legge in un breve comunicato pubblicato sul sito web del club.

Il 19enne centrocampista ucraino non è tornato in patria con i suoi compagni di squadra dopo la partita di UEFA Youth League vinta in casa dell’Anversa del 4 ottobre. Secondo i media ucraini, Rosputko ha viaggiato via Istanbul verso la Russia, che è in guerra con l’Ucraina.

La legge marziale ucraina in vigore dall’inizio dell’invasione militare russa non consente agli uomini adulti in età militare di lasciare il Paese senza un’esplicita giustificazione.

Rosputko è originario della città di Gorlivka, occupata dai russi, nella regione orientale di Donetsk. Parlando con la stampa, il padre dell’ormai ex arancionero ha confermato la presenza del figlio in Russia, anche se ha negato che abbia chiesto asilo politico, negando quanto si diceva in Ucraina. “Al momento non posso dire il motivo per cui Sashko (abbreviazione di Oleksandr, ndr) è fuggito dallo Shakhtar”, ha spiegato Yuri Rosputko, che ha aggiunto, senza approfondire le ragioni, come “sarà più sicuro in Russia”. Poi ha spiegato che Oleksandr chiederà la cittadinanza russa: “Era molto stanco di tutto. Ora si sta rilassando e riposando, e vedremo più avanti”.

Il calciatore, intanto, è stato bollato come “traditore” sui social network dai tifosi di diversi club ucraini.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.