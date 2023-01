Shock in Spagna, tifosi armati in campo: tecnico accoltellato salva la vita al preparatore

Violenza e terrore hanno caratterizzato il post-gara di Pedro Hidalgo B-Firgas della seconda divisione regionale spagnola. Alla fine del match, vinto dagli ospiti per 2-1, i giocatori del Firgas (squadra di una piccola città dell’isola di Gran Canaria ) stavano dirigendosi verso gli spogliatoi, ma all’improvviso quattro persone armate di coltelli e pietre hanno fatto irruzione in campo.

Il tecnico (profondo taglio alla mano sinistra per lui) era proteso nel tentativo di salvare la vita al suo preparatore atletico e trasportato d’urgenza all’ Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrin assieme ad un giocatore.

Altri due, feriti non gravemente, hanno necessitato di cure mediche. Gli aggressori sono fuggiti rapidamente non lasciando alcuna traccia. “Se non avessi messo la mia mano tra il coltello e il mio collaboratore staremmo qui a parlare di qualcosa di grave. Il coltello era indirizzato al collo o al viso”, la testimonianza dell’allenatore Travieso a Carrusel Deportivo.