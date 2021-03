Spagna femminile, le molestie del Ct alle atlete: tutto nel libro di Danae Boronat

Alcune delle migliori calciatrici spagnole attuali, come la milanista Vero Boquete e Marta Corredera del Real Madrid, svelano gli abusi commessi dall’ex ct Quereda nel libro della giornalista Danae Boronat

Nel testo si svela come alcune delle stelle della Nazionale spagnola di oggi, come Jenni Hermoso, Vicky Losada, Irene Paredes, Alexia Putellas, la milanista Vero Boquete, Aitana Bonmatí e Nahikari García abbiano alzato la voce per denunciare i presunti abusi commessi da Quereda. L’ex allenatore ha dedicato alle ragazze frasi come “quello che ti serve è che ti mettono un pepe nel c***”, “quello che ti serve è un bravo maschio”, “mi ha pizzicato il c*** e ha detto: ‘Sai come i galli fertilizzare i polli’ o ‘sei grassa’”.