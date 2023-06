Spagna, un’Italia campione del mondo è la Nazionale dei notai: Austria battuta!

Le competizioni tra notai, segnala ilpescara.it, nascono nel lontano 1986, quando in Europa cominciarono ad essere disputate sfide tra le selezioni nazionali. Successivamente è stato il movimento sudamericano ad ampliare i tornei. Quindi, dall’unione dei gruppi di tornei è nata l’idea della competizione mondiale che riunisce in gara tutte le selezioni da tutti i continenti. Il mondiale si terrà, da adesso, ogni quattro anni. Inoltre va ricordato che la figura professionale del notaio è presente in oltre 90 paesi del pianeta.