Spallata sulla schiena dell’arbitro: Dourado rischia 6 mesi di squalifica in Cina

Se il sistema dei tribunali sportivi in ​​Cina presenta una denuncia contro Henrique Dourado, la punizione massima per l'attaccante può arrivare fino a sei mesi di sospensione per aggressione all'arbitro. Terzo nella classifica della Chinese League, l'Henan Songshan è poi riuscito a pareggiare la partita sul 2-2, anche senza il proprio leader offensivo, ed è salito a quota 27 punti, 13 in meno del Wuhan Three Towns, che guida il campionato nazionale con 40 punti. Nella capolista gioca l'attaccante Marcão (Marcos Vinicius Amaral Alves), che ha già sventrato le reti avversarie in 14 occasioni e si è segnalato come il grande marcatore del torneo cinese.