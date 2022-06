Spareggio per la Liga: Tenerife-Girona dichiarata ad alto rischio

La Commissione Antiviolenza ha deciso di dichiarare ad alto rischio la partita tra Tenerife e Girona di domenica 19 giugno, corrispondente alla gara di ritorno del turno di qualificazione per la promozione in Prima Divisione

Tra Tenerife e Girona è finita 0-0 la prima partita dei playoff per salire nella Liga. Tutto si deciderà nella gara di ritorno che si svolgerà alle isole Canarie in casa del Tenerife. La partita si giocherà alle 21:00 (20:00 ora locale) allo stadio Heliodoro Rodríguez López di Santa Cruz de Tenerife. Deciderà quale delle due squadre riceverà il biglietto per la Liga.