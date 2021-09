Sport e turismo: accordo fra le Nazioni Unite e la Fondazione Drogba!

L’UNWTO e la Fondazione Didier Drogba agiranno insieme per evidenziare il potenziale dei giovani africani e affinché il turismo e lo sport mantengano le loro promesse di essere portatori di opportunità per tutti

Nell’ambito della 20esima Giornata mondiale del turismo, celebrata ufficialmente quest’anno in Costa d’Avorio, ad Abidjan, l’agenzia specializzata per il turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) ha firmato un protocollo d’intesa con Didier Drogba, il calciatore ivoriano ex Chelsea, Galatasaray e Olympique Marsiglia.