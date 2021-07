Stadio Maradona, dall’assenza di pubblico all’annullo: salta l’inaugurazione dello stadio

Un evento previsto inizialmente senza pubblico, fatto già di per sè anomalo, poi la decisione di annullare definitivamente l'evento

Una cerimonia in grande stile, attesa per il prossimo 29 luglio, per la quale già era prevista l’assenza del pubblico. Soprattutto era prevista l’assenza del Napoli calcio, fatto curioso trattandosi nientemeno che dello stadio di Napoli, per tutti ormai il Diego Maradona. Prevista la presenza di 500 bambini, che avrebbero dovuto comporre la scritta “Dios”, ma non ci sarà nulla di tutto ciò.