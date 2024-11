Stoccarda, Christian Gentner è il nuovo direttore sportivo

"Il VfB Stoccarda ha promosso il 39enne Gentner, responsabile della prima squadra del club dal 1° gennaio 2023, a direttore sportivo. Dopo il passaggio di Fabian Wohlgemuth a membro del consiglio di amministrazione per lo sport il 1° luglio, il club ha ora raggiunto un'altra importante decisione in materia di personale con la nomina di Gentner, che in qualità di direttore sportivo sarà responsabile della prima squadra e riferirà direttamente al consiglio di amministrazione. Dopo aver fatto la gavetta nelle giovanili e aver debuttato in prima squadra, Gentner ha aiutato il VfB a diventare campione della Bundesliga nel 2007. Il centrocampista nato a Nürtingen è stato nominato capitano del club dopo il suo ritorno dal VfL Wolfsburg - con cui ha vinto anche il titolo tedesco - e ha collezionato 430 presenze in Bundesliga con VfB, Wolfsburg e Union Berlin. Ha anche vinto cinque caps per la Germania a livello internazionale".