Striscione “offensivo” prima del derby con il Leicester: continua la caccia ai colpevoli

Polizia sotto choc: "Stiamo indagando per stabilire chi è stato responsabile di aver lasciato il segno e cercheremo di intraprendere le azioni appropriate".

La polizia del Warwickshire dice che sta indagando su uno degli striscioni che è stato trovato in School Lane a Bedworth, sulla A444. C'era l'immagine di un elicottero in fiamme in riferimento alla morte del proprietario del Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha, che fu uno dei tanti uccisi in un incidente in elicottero nel 2018. Le azioni di coloro che stanno dietro tutti gli striscioni sono state condannate dall'ispettore Mark Calvert, che ha affermato che ora stanno dando la caccia ai colpevoli. Ha detto che credono che sia stato stampato in modo professionale e vogliono trovare l'azienda responsabile.