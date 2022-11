Striscione pro-Kurdistan al derby di Monaco di Baviera: feriti e spray al peperoncino!

Dieci agenti di polizia e nove tifosi del Bayern sono rimasti feriti, quattro dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Si dice che anche un bambino sia stato ferito.

Durante la partita in trasferta dei dilettanti del Bayern II contro il Türkgücü Monaco di Baviera sabato a Heimstetten, sono scoppiate violenze tra i tifosi dei campioni di Germania e la Polizia. La partita è stata interrotta dopo pochi minuti e non è più iniziata. I video mostrano agenti di polizia che picchiano i fan con mazze e spruzzano spray al peperoncino sulla folla.

Uno striscione con la scritta "FC Bayern Fan Club Kurdistan", che è stato srotolato alla banda davanti al blocco dei tifosi del Bayern subito dopo il calcio d'inizio. Una provocazione politica per il club di casa del Türkgücü, fondato da migranti turchi. C'è infatti conflitto tra turchi e curdi sull'autonomia della regione del Kurdistan.

Il Türkgücü ha percepito lo striscione dei tifosi del Bayern come una provocazione politica

Secondo il rapporto della polizia, i tifosi avversari hanno prima tentato di rimuovere il poster. Quando sono stati attaccati dai tifosi del Bayern, è intervenuta la polizia. Gli ufficiali con l'elmetto hanno usato spray al peperoncino e manganelli per confiscare lo striscione e, su richiesta del Türkgücü, rimuoverlo dallo stadio.

Chi c'è dietro lo striscione? Secondo le informazioni in possesso della BILD, non esiste un fan club ufficiale del Bayern con il nome riportato sullo striscione. Si dice che il fan club "Kurdistan Fans" registrato con il club non abbia nulla a che fare con il poster.