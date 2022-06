Successone per la Camminata atalantina: la sfilata dei 13mila con l’autografo di Gasp

In tantissimi per il ritorno del tradizionale appuntamento di fine stagione...

Tanto sole per la Camminata Nerazzurra di fine stagione, rinviata nelle due ultime edizione a causa del Covid. Davvero allegro il serpentone di tifosi dedicato all’Atalanta. La 14esima edizione è stata organizzata dal Centro di Coordinamento del Club Amici dell’Atalanta e patrocinata dal Comune di Bergamo e dal Csi. Tre i percorsi disponibili, da 6, 10 o 17 chilometri, passando per le vie del centro, Città Alta e diversi quartieri prima di tornare sul Sentierone.

Alla fine sono stati in ben 13mila a sfilare con l’autografo di Gian Piero Gasperini, assente causa tracheite, sulla maglia. Grandi numeri per la marcia non competitiva a fini di solidarietà organizzata dal Centro presieduto da Marino Lazzarini. Assente per impegni di lavoro la famiglia Percassi, il presidente Antonio e l’amministratore delegato Luca. In rappresentanza della società ha rivolto un saluto ai partecipanti il direttore operativo Roberto Spagnolo.