Supercoppa Italia-Argentina: il derby di Maradona. Per chi tiferebbe Diego?

La proposta, nata inizialmente per scherzo, ha trovato invece la sua conferma. Italia e Argentina si sfideranno a Napoli per la coppa Maradona

È così che alla fine si è deciso di giocare davvero questa partita. Il match dovrebbe disputarsi a dicembre o gennaio prossimi, e la sede non potrà che essere una: lo stadio Maradona di Napoli. La città che ha consacrato El Pibe De Oro, da sempre molto legato all’Italia, da qui l’amletico dubbio: per chi tiferebbe oggi Diego fra Italia e Argentina? Purtroppo non possiamo chiederglielo, ma di una cosa siamo certi, qualunque sia il risultato finale lui non potrà che essere felice.